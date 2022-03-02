عاجل.. ألمانيا تحتفظ بتواصل محدود مع روسيا بسبب الغاز

قال كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، إن بلاده سوف تحتفظ بعدد قليل جدًا من قنوات الاتصال مع روسيا، من أجل إجراءات تسديد فواتير الغاز.

وأضاف « ليندنر» في مداخلة على قناة «إن 24» التلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الأمر يتعلق بعزل روسيا قدر الإمكان سياسياً واقتصادياً ومالياً، لكنه تحدث عن مساحة محدودة من القنوات التي يجب أن تظل مفتوحة، «حتى لا نعطي عذرًا لوقف إمدادات الغاز، متابعًا: «هذا من شأنه أن يضعفنا».

في سياق متصل، أوضح روبرت سيفيرين، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أن الوزارة ليست لديها أي معلومات تفيد بأن روسيا لا تفي بالتزاماتها التعاقدية لتوريد ناقلات الطاقة، لافتاً إلى أن بلاده خصصت أموالًا للوسيط التجاري «Trading Hub Europe»، لشراء الغاز الطبيعي المسال لألمانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت عدة دول غربية، من بينهما ألمانيا، فرض عقوبات مالية على روسيا، بسبب العملية العسكرية التي شنتها ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس، ولمنع «عسكرة أوكرانيا» من جانب عدة دول غربية.