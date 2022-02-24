«نوفا الإيطالية»: فرضية انقطاع إمدادات الغاز الروسي مدمرة بالنسبة لنا

ذكرت وكالة نوفا الإيطالة للأنباء، أن خطر انقطاع إمدادات الغاز لم يعد فرضية غير واقعية خاصة بعد الغزو الروسي لـ أوكرانيا، في ساعة مبكرة من صباح، اليوم، الخميس، في وقت تعاني فيه أوروبا والعالم من أزمة حادة في إمدادات الغاز الطبيعي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ووفقا للوكالة، ستكون عواقب انقطاع تدفقات الغاز التي تتدفق من روسيا إلى إيطاليا عبر نظام أنابيب الغاز الذي يعبر أوكرانيا، والمعروف باسم براتستفو، مدمرة وكارثية، مع استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي كان خيارا قصير الأجل لسد النقص.

المتحدث باسم «غازبروم»: إمدادات الغاز من روسيا عبر أوكرانيا مستمرة

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم شركة الطاقة الروسية غازبروم، سيرج كوبريانوف، أن إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا مستمرة وأن شركة أوكرترانسجاز، المشغل المستقل لمنشآت تخزين الغاز في أوكرانيا تعمل بانتظام أيضًا.

وقال دافيد تاباريللي، مؤسس ورئيس نومييسما إنيرجيا Nomisma Energia (شركة أبحاث طاقة)، لوكالة نوفا: «لا يمكن تصور نفاد واردات الغاز من روسيا، لأن روسيا هي موردنا الرئيسي للغاز.. تساعدنا على الخروج من الشتاء».

تاباريللي: شبكة الكهرباء بإيطاليا تعتمد على 50% من الغاز

وأشار تاباريللي إلى أن الطلب اليومي ينهار لأن المناخ أكثر اعتدالًا والطلب على التدفئة منخفض جدًا، لكن شبكة الكهرباء تثقل كاهل نظام الكهرباء الذي يعتمد سنويًا على حوالي 50% من الغاز، مضيفا: «نحن الدولة الأكثر انكشافا في العالم الآن. دعونا نأمل ألا يقطعوا التدفقات».

وفقًا لمؤسس نوميسما، يجب على إيطاليا بذل كل ما في وسعها لحل المشكلة على المدى المتوسط لزيادة مرونة نظام الكهرباء، وإنتاج المزيد من الكهرباء من محطات الفحم.

وفي عام 2021، استهلكت إيطاليا حوالي 76.118 مليار متر مكعب من الغاز، استوردت حوالي 29 مليارًا منها من روسيا، بنسبة 39% من إجمالي الواردات البالغ 72.728 مليار متر مكعب، وفقًا لبيانات وزارة التحول البيئي. ويتدفق الغاز الروسي إلى إيطاليا بشكل رئيسي عبر خط أنابيب براتستفو وهو متصل بالشبكة الوطنية عبر ممر تارفيسيو.