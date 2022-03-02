الطاقة الذرية: نبحث إدانة روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا

أفادت وكالة «فرانس بريس» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عقدت اجتماعا استثنائيا، اليوم الأربعاء، لبحث ومناقشة مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أول صراع عسكري وسط منشآت نووية

وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية، إن أفضل إجراء لضمان سلامة وأمن المنشآت النووية الأوكرانية وشعبها هو انتهاء هذا الصراع المسلح الآن، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها صراع عسكري وسط منشآت برنامج طاقة نووية كبير وراسخ.

في الوقت نفسه، قال مصدر دبلوماسي للوكالة، إنه تمت صياغة مشروع قرار يدين روسيا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتم الموافقة عليه من قبل غالبية الدول.

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أي عمل يشمل المنشآت النووية في أوكرانيا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا على ضرورة أن يقوم المسئولين عن إدارة المنشآت النووية بالاستمرار في أداء عملهم بأمان ودون عوائق.

4 محطات نووية نشطة

يذكر أن أوكرانيا تمتلك 4 محطات طاقة نووية نشطة، توفر نصف إنتاج البلاد من الكهرباء، بالإضافة إلى مخازن للنفايات النووية مثل تلك الموجودة في تشيرنوبيل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، يوم الجمعة الماضي، سيطرة القوات الجوية بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة «تشيرنوبيل» للطاقة النووية، في أعقاب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكدت القوات الروسية أنها اتفقت مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على الأمن المشترك لوحدات الطاقة، لافتة إلى أن أفراد المحطة يواصلون خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يومها، إن مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية منخفضة، ولا تشكل أي تهديد للسكان، بخلاف إدعاءات أوكرانية بأن الإشعاع ارتفع في المنطقة.