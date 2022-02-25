الطاقة الذرية: مستويات الإشعاع لم ترتفع بتشيرنوبل بعد سيطرة روسيا

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الجمعة، أن مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية بأوكرانيا منخفضة، ولا تشكل أي تهديد للسكان، مكذبا بذلك ادعاءات أوكرانية بأن مستويات الإشعاع ارتفعت قرب المحطة في أعقاب سيطرة القوات الروسية عليها.

جاء ذلك في بيان للوكالة ردا على تقارير صدرت من الجانب الأوكراني في وقت سابق اليوم، وأفادت بأن قياسات إشعاع أعلى في موقع تشيرنوبل، وذلك حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

هيئة أوكرانية: الارتفاع المزعوم ربما يكون ناتجا عن مركبات عسكرية ثقيلة حركت التربة الملوثة

وقالت الهيئة التنظيمية الأوكرانية المعنية للإشراف على المنشآت النووية، إن الارتفاع المزعوم في الإشعاعات ربما يكون ناجما عن تحريك مركبات عسكرية ثقيلة للتربة التي لا تزال ملوثة منذ حادث عام 1986.

وكانت الوكالة النووية الأوكرانية زعمت في وقت سابق بأن الإشعاع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المتوقفة «تجاوز المستويات القابلة للسيطرة» بعد أن استحوذت القوات الروسية على المنطقة.

وكالة الطاقة الذرية: القراءات التي أبلغت عنها الجهة المنظمة الأوكرانية منخفضة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدرت مع ذلك أن القراءات التي أبلغت عنها الجهة المنظمة الأوكرانية، ما يصل إلى 9.46 ميكرو سيفرت في الساعة، منخفضة وتظل ضمن النطاق التشغيلي الذي تم قياسه في المنطقة المحظورة منذ إنشائها، وبالتالي لا تشكل أي خطر على الجمهور.

وأضاف البيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة هذا التطور وغيره عن كثب في أوكرانيا، مع التركيز بشكل خاص على سلامة وأمن مفاعلاتها النووية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، سيطرة القوات الجوية بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، في أعقاب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضافت أنها اتفقت مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على ما وصفته بـ«الأمن المشترك لوحدات الطاقة»، حيث يواصل أفراد المحطة خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي.