رئيس «الطاقة الذرية» الأسبق: أمريكا وروسيا يملكان 90% من الأسلحة النووية بالعالم

علق الدكتور علي إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، على تلويح موسكو والاتحاد الأوروبي بتأهب حالة الردع النووية، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يملكان نحو 90% من الأسلحة النووية في العالم، وبقية العالم ينحصر فقط في نسبة 10% المتبقية.

وأضاف «إسلام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة الذي يعرض على قناة ON، أن العالم 13 ألف رأس نووي، منهم نحو 990 جاهز للاستخدام، والعدد المتبقي سيجرى تفكيكه.

وتابع، أن القنابل التي استخدمت في هيروشيما ونجازاكي تعتبر صغيرة جدا، مقارنة بما يشهده العالم الآن، إذ تقاس القنابل بقوتها التدميرية: «الأسلحة النووية موزعة بطرق نقل متعددة مثل الغواصات والطائرات، وغيرها».

صواريخ أسرع من الصوت تنقل الأسلحة النووية

وأشار إلى أنه في العصر الحالي يوجد صواريخ أسرع من الصوت تنقل الأسلحة النووية، والتطور التكنولوجي أصبح مخيفًا، وهناك 15 محطة نووية في أوكرانيا لتوليد الكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبدت اهتمامها بأهمية سلامة هذه المحطات.

استخدام النووي يؤثر على العالم كله

وشدد على ضرورة عدم انفصال الكهرباء عن محطات الطاقة النووية في الأراضي الأوكرانية منعا لحدوث أي أزمة، مستطردًا: «استخدام النووي يؤثر بالضرر على العالم كله.. والقوة الموجودة حاليا تكفي لإبادة العالم، والأسلحة النووية وجدت لكي لا تُستخدم».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه وزارة الدفاع في بلاده، إلى وضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.