ملتقى الفرافرة للتصوير والرسم.. قافلة استكشاف وتوثيق تشكيلية

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من ملتقى الفرافرة للتصوير والرسم بمشاركة نخبة من فناني المشهد التشكيلي المصري، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وهشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتهدف الهيئة العامة لقصور الثقافة من مشروع المراسم بوجه عام اكتشاف بيئات جديدة ومتنوعة، وتوثيق المفردات والعناصر الخاصة بها بصرياً، بجانب اكتشاف مواهب وفنانين تلقائيين في المناطق التي يتم زيارتها وإشراكهم في الحركة التشكيلية المصرية.

تفاصيل ملتقى الفرافرة:

وقال الفنان محمود المغربي قوميسيير الملتقى، في تصريحات صحفية، إن معظم رحلات التوثيق لاكتشاف الفرافرة بداية من القرن التاسع عشر كانت جيولوجية وطبوغرافية وأثرية في المقام الأول.

وبدأت أولى رحلات استكشاف الواحة بزيارة الرحالة الأوروبي كايو 1819، تلاها ويلكنسون 1825، ثم المستكشف الألماني جيرهارد رولفس في ديسمبر عام 1873.

ووفق كتابه «ثلاثة أشهر في الصحراء الليبية»، اكتشف رولفس بعد عامين من بداية رحلته إلى الفرافرة كهفًا فسيحًا من الحجر المقطر، به مقرنصات طبيعية رائعة بالقرب من «الجارا»، وهو أولى زيارات الملتقى وأهمها، إلى جانب قصر الفرافرة والصحراء البيضاء.

تجربة تعايش استثنائية

لذلك، يمثل الملتقى الحالي رصدًا بصرياً لطبيعة السطح، والكهوف والحياة الاجتماعية الخاصة بسكان المنطقة في قافلة تشكيلية تقوم بتجربة تعايش استثنائية.

يشارك في ملتقى الفرافرة الفنانون: بدوي مبروك، حنفي محمود، خشوع الجوهري، دعاء فاخر، رشا سليمان، صلاح المليجي، علياء الجريدي، عماد أبو زيد، عمار أبو بكر، محمد الجنوبي، مصطفى منعم، محمود المغربي.

معرض فني للمنتجات اليدوية

في سياق آخر، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، معرضًا فنيًا للمنتجات اليدوية والحرف التراثية بديوان عام محافظة أسيوط.

تضمن المعرض عددًا من المشغولات، من بينها فن اللاسيه والكورشيه، والمشغولات الجلدية، والكروشيه، وفن التلي وأشغال إعادة التدوير، والإكسسوارات والحلى، واللوحات الفنون التشكيلية، وغيرها.