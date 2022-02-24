قصور الثقافة تحتفي بمئوية المفكر الكبير محمود أمين العالم

برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالكاتب الكبير محمود أمين العالم، وذلك بقصر ثقافة مصر الجديدة، يوم 28 فبراير الجاري في تمام السادسة مساءً، من خلال برنامج «عطر الأحباب» للاحتفاء بكبار الكتاب بتناول سيرتهم الذاتية وإبداعهم الأدبي، أعدته الإدارة العامة للثقافة العامة بالإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

وسوف يشارك في البرنامج عدداً من النقاد وهم الدكتور أنور مغيث، الدكتور صلاح السروي، وشهرت العالم، ويدير اللقاء الشاعر عيد عبد الحليم.

أبرز المعلومات عن محمود أمين العالم

محمود أمين العالم، مفكر وأحد أقطاب حركة اليسار في مصر، من مواليد 18 فبراير 1922، انتسب في شبابه للحزب الشيوعي المصري، ودرس الفلسفة في جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)، ثم عمل بعد تخرجه في الجامعة، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه منها.

كما عمل في مجلة روز اليوسف، وفصل من عمله في العام 1954 مع عدد من زملائه اليساريين والشيوعيين، واعتقل مرارا في عهدي الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، وغادر إلى باريس في فترة حكم السادات وعمل مدرسا للفكر العربي المعاصر في جامعة باريس.

وشغل عدة وظائف هامة منها: مدرس مساعد بقسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكتاب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتوفي في 10 يناير 2009.

أهم مؤلفات محمود أمين العالم

أصدر العديد من المؤلفات، من بينها: الإنسان موقف، معارك فكرية، فلسفة الطريق المسدود، الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي، تأملات في عالم نجيب محفوظ، الوجه والقناع في المسرح العربي المعاصر، الإبداع والدلالة، ثلاثية الرفض والهزيمة دارسة في أدب صنع الله إبراهيم.