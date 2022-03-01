وزيرة الثقافة تشهد تخريج دفعة جديدة من مشروع «ابدأ حلمك»

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من مشروع «ابدأ حلمك»، الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف تدريب شباب الموهوبين بالمحافظات والأقاليم، ضمن المرحلة الثانية للمشروع الذي يقام في 5 محافظات من بينها بني سويف.

وحضر فعاليات حفل التخرج: اللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج أحمد طه المدير الفني لمشروع ابدأ حلمك، وبعض أعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات العمل الثقافي والفني ببني سويف.

استعراض سريع لمحطات قطار «ابدأ حلمك»

وبدأ الحفل باستعراض سريع لمحطات قطار «ابدأ حلمك» منذ إطلاق المشروع، الذي يستهدف تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، علاوة على مشاهدة عرض مسرحي بعنوان «حكاوينا»، الذي يعتبر نتاج التدريب على فنون المسرح والتمثيل.

وتضمن العرض، ارتجالات للمتدربين على كثير من الموضوعات المثارة والمهمة لهم منها النجاح، الفشل، الحب، العلاقات، مواقع التواصل الاجتماعي، التي تخللها مشاهد درامية وبعض الرقصات وأغان من التراث الغنائي المصري.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مشروع ابدأ حلمك، أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة، لا سيما وأنه يستهدف تدريب شباب الموهوبين بالأقاليم وإعداد الممثل الشامل، بالإضافة إلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي، كما يسعى لتعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة و تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمي إلى الطبيعة الثقافية المرتبطة بالبيئة المحلية المنفذ بها المشروع.

فكرة مشروع ابدأ حلمك

ومن جهته، أثنى محمد هاني غنيم، على فكرة مشروع ابدأ حلمك، الذي يأتي في إطار جهود وخطة وزارة الثقافة وروافدها التنويرية المتميزة في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية بالمحافظة، والاهتمام الكبير برعاية وتطوير قدرات أبنائها من الواعدين.

ولفت إلى أهمية مثل تلك الفعاليات الثقافية والفنية التي تسعى إلى إحداث حالة من الحراك الثقافي والفني بين الشباب بالمحافظة، وبث مزيد من الروح والأمل والطموح، واكتشاف مجموعة من المواهب المتميزة من مختلف الفئات والمراحل السنية بالمحافظة.