وزيرة الثقافة تنعى الفنان التشكيلي محمد الطراوي

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنان التشكيلي الكبير محمد الطراوي، الذى غيبه الموت اليوم، عن عمر ناهز 66 عاما، قائلة إن الراحل امتلك مفردات ثرية عبرت عن طاقات فنية متفردة، مشيرة إلى أعماله التي تمثل إرثا من الإبداع الخالد، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

أبرز المعلومات عن محمد الطراوي

يذكر أن الفنان التشكيلي محمد الطراوي، من مواليد 1956 حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1980، وشارك فى عدد من المعارض الجماعية، كما أقام عددا كبيرا من المعارض الفردية، منها:

- معرض «رؤيتان» بالمركز الثقافى المصرى بباريس مارس 2008.

- معرض «الإبحار فى أعماق الأبيض» بقاعة بيكاسو بالزمالك 2010، معرض «هى» بقاعة «الباب - سليم» بمتحف الفن المصري الحديث بالأوبرا نوفمبر 2015.

- معرض «هن 2» بقاعة «أجيال 1» بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية أكتوبر 2018.

- معرض «كونى أنت» بقاعة «الباب - سليم» بمتحف الفن المصرى الحديث بدار الأوبرا المصرية نوفمبر 2021، وغيرها.

جوائز حصل عليها الراحل

وحسب الموقع الرسمي لقطاع الفنون التشكيلية، حصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية وشهادات التقدير، داخل مصر وخارجها منها:

الجائزة الأولى «حفر» المجلس الأعلى للشباب 1978، الجائزة الأولى «حفر » بالمجلس الأعلى للثقافة 1979ـ جائزة تشجيعية من المجلس الأعلى للشباب 1980، 1981، الجائزة الرابعة «حفر» المجلس الأعلى للشباب 1980.

شهادة تقدير من الترينالى الأول للشباب بقاعة عبد المنعم الصاوى 1993 القاهرة، ميدالية البخارى الذهبية من جمهورية أوزباكستان 2002، الجائزة الأولى فى الفنون التشكيلية فى الدورة السابعة لجائزة دبى الثقافية للإبداع 2010 / 2011.