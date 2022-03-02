حازم إيهاب يقرر إلغاء عزاء نجله الرضيع «يونس» بعد دقائق من تحديد موعده

قرر الفنان حازم إيهاب إلغاء عزاء نجله الرضيع «يونس»، الذي توفي صباح اليوم، ويقتصر الأمر فقط على المكالمات الهاتفية والرسائل، رغم أنه قد أعلن موعد ومكان العزاء، قبل قليل.

حازم إيهاب يقرر إلغاء عزاء نجله «يونس»

وكتب حازم إيهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تم إلغاء العزاء وسيقتصر على المكالمات الهاتفية و الرسائل».

ويأتي ذلك، رغم أنه قبل دقائق قد أعلن موعد عزاء نجله الرضيع عبر حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»، وكتب: «عزاء ابني يونس، غدًا الخميس 3 مارس، بعد صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد».

وانتهي منذ قليل الفنان حازم إيهاب، من تشييع جثمان نجله «يونس» إلى مثواه الأخير، إذ خرجت الجنازة من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ودُفن في مقابر الأسرة على طريق الواحات في أكتوبر، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن، الذين جاءوا لمساندة زميلهم في أزمته.

انهيار الفنان حازم إيهاب

ودخل الفنان «إيهاب» في حالة بكاء شديدة، وظهر عليه علامات الحزن، حينما كان يحمل جثمان نجله الرضيع بين يديه، ويحبس دموعه بعينه، وقد ولد قبل 12 يوما بمشكلة في القلب، وخضع لعملية جراحية وعمره ساعات بعد ولادته.

وكان من أبرز الحضور في الجنازة، الفنان الشاب عمرو وهبة، الذي حرص على دعم «إيهاب»، بينما غابت والدة الطفل المتوفي عن تشييع الجنازة.

قصة وفاة نجل حازم إيهاب

بدأت أزمة نجل حازم إيهاب، يوم 18 فبراير الماضي، بمولد «يونس»، حينما أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «أنستجرام»، أنه رزق بمولود جديد، لكنه يعاني من عيب خلقي بالقلب، إذ كتب: «الحمد لله ربنا رزقنا بـ يونس حازم ايهاب، يوم 18 فبراير 2022، يونس اتولد بعيب خلقي في القلب، وعمل عملية في قلبه، وهو عمره ساعات».