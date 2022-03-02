انهيار حازم إيهاب في جنازة نجله.. ووالدة الطفل تغيب عن وداعه الأخير

انتهى الفنان حازم إيهاب، قبل قليل، من تشييع جثمان نجله «يونس» إلى مثواه الأخير، حيث خرجت الجنازة من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ودُفن في مقابر الأسرة على طريق الواحات في أكتوبر، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن، الذين جاءوا لمساندة زميلهم في مصابه

جنازة ابن حازم إيهاب

وظهرت الحزن الشديد على الفنان حازم إيهاب، أثناء جنازة نجله، الذي ولد قبل 12 يوما بمشكلة في القلب، وخضع لعملية جراحية وعمره ساعات بعد ولادته.

وجاء أبرز الحضور في الجنازة، الفنان الشاب عمرو وهبة الذي حرص على دعم صديقه، بينما غابت والدة الطفل عن تشييع الجنازة.

وفاة ابن حازم إيهاب

وفي وقت سابق، أعلن حازم إيهاب أنّه رزق بطفله «يونس» يوم 18 فبراير، الذي ولد بـ«عيب خلقي» في القلب، وأجرى عملية جراحية بعد ولادته بساعات، ودخل إلى العناية المركزة، كما أجرى جراحة أخرى أمس قبل أن يرحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.