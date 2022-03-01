«الصحة»: إضافة دواء جديد لبروتوكول علاج كورونا داخل مستشفيات العزل

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ دواء «باكسلوفيد»، لعلاج كورونا من المقرر أن يصل مصر قريبا.

وقال المتحدث الرسمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدواء من إنتاج شركة «فايزر»، ويؤخذ عن طريق الفم ومن المقرر وصفه للحالات البسيطة والمتوسطة داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية ويعمل على رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا.

بروتوكول علاج كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: «فور وصول العقار من المقرر أن يخضع للتحليل في هيئة الدواء ثم إضافته على البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي»، لافتا إلى أن البروتوكول العلاجي الخاص بمصابي كورونا يعد من أفضل البروتوكولات العلاجية على مستوى العالم.

وأكد «عبدالغفار»، أنّ الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر من حيث عدد الإصابات والوفيات، وهناك انخفاض في نسب وعدلات التردد على المستشفيات وكذلك تراجع أعداد مرضى العزل المنزلي ومن المتوقع استمرار انخفاض أعداد الإصابات حتى تنكسر الموجة منتصف الشهر الجاري، داعيا المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي.

تطعيم 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري

وناشد المواطنين بأهمية الحصول على اللقاح، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، موضحا أن لقاحات كورونا تعمل على تخفيف حدة المرض وتجعل الأعراض بسيطة ومتوسطة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.