حظك اليوم برج السرطان الخميس 3-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يُصنّف مواليد برج السرطان بأنّهم أكثر الأبراج الحساسة والعاطفية، فهم يتمتعون بالحنان والعطف على من حولهم، كما أنّهم قادرون بامتياز على الاهتمام بمن حولهم وتقديم الدعم لهم، وهم مخلصون كثيرا ولا يخونون أو يتخلون عمن يحبونهم، وكذلك فهم قادرون على حماية أنفسهم والمقربين منهم وعائلتهم بكل ما أوتوا من قوة، ضد أي شخص يريد إيذاءهم، ومعروف عنهم أيضا أنّهم أشخاص أذكياء يقرأون من حولهم ويعرفون نواياهم وأسرارهم، ويعرف عنهم كذلك أنّهم أشخاص مبدعون ولديهم قدرة على إقناع من حولهم بأنفسهم وبأفكارهم على المستوى الشخصي والمهني.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا

يبدو أنّ اليوم مميزا بالنسبة لمواليد برج السرطان على المستوى المهني، وفقا لما تقوله خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، حيث يتواجد القمر الجديد في منزل الحظ، ما يجعلك تفكر بطرق إيجابية وتقترح أفكارا مميزة.

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيا

حظك اليوم بالنسبة لمواليد هذا البرج على المستوى العاطفي، يبشر مولود برج السرطان بيوم مميز، حيث يقترن القمر مع نبتون ويوتواجد في منزل الحظ، ما يدفعك للإفصاح عن مشاعرك.

مشاهير برج السرطان

ينتمي العديد من المشاهير لبرج السرطان على المستوى العربي والمصري، ومنهم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، واللبنانية نيكول سابا، ونرمين الفقي، دوللي شاهين، شيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، أحمد فلوكس، أحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.