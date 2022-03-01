حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1-03-2022 مهنيا وعاطفيا

البعض يهتم بمعرفة حركة الكواكب حول مدارات الأبراج الأثني عشر، فمن خلال التحركات اليومية تؤثر بشكل كبير على الطاقة التي تحيط بالإنسان، مما يجعل الكثيرين لا يمكنهم بداية يومهم بدون قراءة الطالع ومعرفة تأثيره على الإنسان.

وللمهتمين بحركة الكواكب والنجوم من الأبراج الأثني عشر، تستعرض بوابة «الوطن» حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي وفق توقعات خبير العلوم الفلكية والأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 مارس

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحمل، إن القمر في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين، بينما عاطفيا: يكون كوكب عطارد في وضع داعم مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.

حظك اليوم برج الثور وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 مارس

أما مواليد برج الثور، فمهنيًا، فوجود القمر معاكس واليوم قد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتحكم بها، أما عاطفيا واجتماعيا: فبالرغم الضغوط، المريخ في برجك يساعدك أن تكسب الإعجاب.. ثق بنفسك وتقدم بهدوء وحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الجوزاء وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 مارس

بينما أصحاب برج الجوزاء، فعليًا ومهنيًا: القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتنجح في القيام بحملة دعاية لصالحك، أما عاطفيا: فيكون عطارد في منزل الحظ تساعدك على تعميق صلاتك بمن تحب.

حظك اليوم برج السرطان وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 مارس

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن أصحاب برج السرطان، القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخرات، وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا، أما عاطفيا: فيكون عطارد بمنزلك الثامن تمنحك تفاؤلا وتحافظ على علاقتك بمن تحب وذلك يكفي لتكسب ثقته.

حظك اليوم برج الأسد وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 مارس

وتتوقع عبير لمواليد برج الأسد على المستوى المهني القمر في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لحقوقك وأن تقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة، أما عاطفيًا فيكون عطارد بمواجهة برجك.. لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

حظك اليوم برج العذراء وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 مارس

بينما مهنيًا يكون حظ مواليد برج العذراء على المستوى المهني، القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز، بينما عاطفيًا واجتماعيا: تراجع عطارد قد يتسبب في تأخير علاقات أو يجعلك ذلك مشحونا بالواجبات أو بالانفعالات وتنفعك قدرتك على تنظيم أفكارك.

حظك اليوم برج الميزان وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 مارس

بينما مواليد برج الميزان، على المستوى المهني تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة، وعلى المستوى العاطفي، يكون القمر في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.

حظك اليوم برج العقرب وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 مارس

ولمواليد برج العقرب، فإنه على المستوى المهني، القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد على روح التعاون وأن تتصرف بهدوء واعمل بدقة، بينما عاطفيا واجتماعيا: عطارد في وضع معاكس ويدفعك ذلك لمراجعة الماضي وقد تنفعك خبرات سابقة في مسيرتك القادمة.

حظك اليوم برج القوس وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 مارس

يكون حظ مولود برج القوس عمليًا، إن الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك، بينما على المستوى العاطفي، القمر بمنزل العلاقات قد يساعدك اليوم على إصلاح علاقة عاطفية أو اجتماعية.

حظك اليوم برج الجدي وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 مارس

وبشان برج الجدي اليوم، فتقول خبيرة الأبراج إنه على المستوى المهني يكون القمر في منزل المال واليوم مناسب لتحقيق أرباح وتحسن التدبير بشرط أن تعتني بخطواتك وحساباتك، بينما عاطفيا وعائليا: اليوم حاول أن تفرح بما لديك وانظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء وحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الدلو وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 مارس

أما حظ مواليد برج الدلو، فتقول خبيرة الأبراج على المستوى المهني والاجتماعي، القمر في برجك يساعدك اليوم أن تدافع عن خياراتك بلباقة وهدوء، بينما عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك يمنحك القدرة على التأثير فيمن حولك أو فيمن تحب بكل بساطة.

حظك اليوم برج الحوت وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 مارس

وأخيرا ينصح الفلك أصحاب الحوت مهنيا واجتماعيا، بالعمل في صمت.. لا تتسرع أيضا في إظهار انفعالاتك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، بينما عاطفيا وصحيا: رغم الضغوط والرغبة في الانعزال تجد من الأحباب مَن يستمع لشكواك ويتفهم موقفك، فقط استرخ وخذ وقتا كافيا من الراحة.