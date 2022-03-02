القبض على مسن يسير «شبه عاري» في شوارع الزقازيق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق، في محافظة الشرقية، قبل قليل، القبض على «مسن»، لقيامه بالسير شبه عاري في أحد الشوارع العامة، بمنطقة «الصيادين»، في مدينة الزقازيق.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بسير مسن نصف عاري

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ من الأهالي إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، بمشاهدة رجل مسن يسير نصف عارياً، في شارع عام بمنطقة «الصيادين» بمدينة الزقازيق.

المتهم يوجه ألفاظاً خادشة للنساء

كما اتهم الأهالي في منطقة الصيادين الرجل المسن بأنه كان يقوم بتوجيه ألفاظ خادشة للحياء للسيدات من أهالي المنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.