توصيل مياه الشرب لعدد من الأسر الأكثر احتياجا في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمواطن البسيط، والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات لهم، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

توفير كوب مياه نظيف للأسر الأكثر احتياجاً

أشاد الدكتور ممدوح غراب، بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتعاونها المثمر مع الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير كوب مياه نظيف للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمجان، دون تحملهم أي أعباء مادية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

تعاون مع الجمعيات الأهلية لتوصيل المياه

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى قيام الشركة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لتركيب 32 عداد مياه مسبوق الدفع، للأسر الأكثر احتياجاً بقرية الصالحية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، دون تحملهم أي أعباء مادية، وذلك إيماناً من الشركة بأهمية المشاركة المجتمعية، ودورها في التواصل مع هذه الأسر لرفع العبء، والمعاناة عن كاهلهم وتوصيل كوب مياه نظيف لهم.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة توجهت، لزيارة 23 أسرة من الأكثر احتياجاً بالقرية لبحث حالتها على الطبيعة، تمهيداً لتوصيل المياه لها، مؤكداً أن الشركة على استعداد دائم للتعاون مع جمعيات، ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم المساندة للأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير كل خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي لهم في إطار ما تقره اللوائح والقوانين.