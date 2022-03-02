«الشرقية للدخان»: أنتجنا 100 مليار سيجارة العام الماضي

قال المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، إنهم رفعوا أسعار السجائر الشعبية، مبينًا أن الشركة حاولت امتصاص تكاليف الإنتاج ولم ترفع الأسعار خلال 3 سنوات مضت، وكانت تحاول تخفيض نفقاتها وتحسين الكفاءة والفعالية لعدم رفع الأسعار، ولكن بسبب المشكلات في سلاسل الإمداد أصبحت الشركة مضطرة لرفع الأسعار.

إبلاغ التجار ارتفاع أسعار السجائر

وأضاف «أمان» في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع على فضائية CBC، مساء الثلاثاء، أن الشركات الأخرى أبلغت التجارة أنها سترفع أسعار السجائر الأخرى أيضًا، مؤكدًا أن الشركة ملتزمة بتقديم الخدمة للمستخدمين، مشددًا على أن معظم أعضاء مجلس إدارة الشركة لا يدخنون رغم أنها شركة للتدخين.

ارتفاع مبيعات السجائر

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»: «إحنا في ظل وجود مجلس الإدارة الجديدة، بعد تحويلها من قطاع أعمال إلى قطاع خاص حققت مبيعات كثيرة وتصدير أكثر، والحمدلله بندير الشركة بطريقة اقتصادية قوية لتعظيم الفكر الاقتصادي للشركة، وفترة كورونا المبيعات بتاعت الشركة المبيعات زادت، وبعنا 67 مليار سجارة خلال السنة المالية 2020/2021، وأنتجنا حوالي 100 مليار سيجارة من الشركة، بزيادة 10 مليار سيجارة عن السنة اللي قبلها، وأكثر 75% من قيمة السجائر بتتصرف على التأمين الصحي وضرائب للدولة، ومعظم قيمتها بتروح للدولة، وإحنا أكبر دافع ضرايب للدولة، ودفعنا أكثر من سبعين مليار جنيه، وزيادة المبيعات ده لصالح الدولة، لأن جزء كبير بيروح لدعم التأمين الصحي والمستشفيات».