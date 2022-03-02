«رويترز»: سريان حظر الطيران الروسي في الأجواء الأمريكية بعد 12 ساعة

قالت وكالة أنباء «رويترز»، إن حظر الطيران الروسي في الأجواء الأمريكية يدخل حيز التنفيذ بعد 12 ساعة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضح نائب لوزير الخارجية الروسي، أنه يصعب تصور انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، قائلا: «قلقون بشأن برنامج توريد الأسلحة لأوكرانيا».

روسيا: يصعب تصور انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: «حذرنا الغرب من أن مسألة انضمام أوكرانيا للناتو قنبلة موقوتة»، منوها إلى أن خطر وقوع صدام مباشر مع الناتو قائم.