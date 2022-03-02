منذ بدء الأزمة.. أول سفينة مصرية تعود من أوكرانيا لميناء الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن وصول السفينة المصرية «وادي اليرموك»، والتي غادرت ميناء يوزني الأوكراني بتاريخ 25 فبراير الماضي أثناء الأحداث الجارية ضمن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي جاءت إلى مصر محملة بحوالي 67 ألف طن قمح.

«بحر العرب» غادرت أوكرانيا أيضًا

وقال مصدر في هيئة الميناء لـ«الوطن»، إن تلك السفينة تعتبر ثاني سفينة مصرية تخرج من أوكرانيا في اتجاهها إلى مصر بعد ساعات من القصف الروسي، إلا أنها الأولى في الوصول إلى الحدود المصرية.

وغادرت سفينة «بحر العرب»، قبلها بقرابة 16 ساعة، ميناء اشاكوف، والتي كان من المقرر وصولها إلى دمياط ومزودة بحمولة قدرها 41 طنًا من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، من إجمالي شحنة كان مُقدرًا لها أن تكون 63 ألف طن، إلا أن بدء الاشتباكات العسكرية أدى لتوقف استكمال الشحن.

حركة ميناء الإسكندرية.. 22 سفينة

وفي السياق نفسه، شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وتداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد 1951 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 168 ألف طن تقريبا.

وفي السياق نفسه، بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 22 سفينة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 41 سفينة، ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.