محمد رمضان يروج لمسلسلة الرمضاني «المشوار» بصورة جديدة

روج الفنان محمد رمضان عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» لمسلسله الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي يحمل اسم «المشوار» بصورة جديدة.

محمد رمضان يؤدي شخصية ماهر إبراهيم

ونشر «رمضان» صورة له أثناء تصويره إحدى مشاهد المسلسل، وعلق قائلًا: «ماهر إبراهيم عاشور، المشوار رمضان 2022، ثقة في الله نجاح».

تفاصيل مسلسل «المشوار»

ويتنافس محمد رمضان في السباق الرمضاني بمسلسل «المشوار»، ويشاركة البطولة الفنانة دينا الشربيني، أحمد مجدي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، خالد أنور، حنان يوسف، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وتدرو أحداث مسلسل «المشوار»، حول شخصية «ماهر»، الذي يعمل سائق سيارة متزوج من «ورد» التي تؤدي دورها دينا الشربيني، وخلال الأحداث يتورط في تجارة الآثار، وتطارده مباحث الآثار طوال أحداث المسلسل في محاولات منه لإثبات براءته خلال أحداث المسلسل.

كليب «باي باي» ثانوية

وحقق محمد رمضان نجاحًا كبيرًا بـ«كليب باي باي ثانوية»، الذي تصدر به «تريند يوتيوب» في 12 دولة عربية، وهي: «مصر واليمن والكويت والأردن والإمارات وليبيا والعراق ولبنان والسعودية والمغرب وتونس والجزائر».

وتقول كلمات أغنية «باي باي ثانوية»:

كنت فاكرها سيجارة عادية..

لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا..

وأنا عندي بكره امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا..

ودماغي فجأة لفت بيا

كان نفسي أنجح في الثانوية..

أمي هتجبلي عربية لو جيبت 80%

بسيجارة منهم قضوا عليا..

خربوها ولاد المؤذية أنا شايف أفلام هزلية..

حواليا شلة حرامية.. أنا حواليا شلة حرامية

عيال مش ميه ميه أنا حواليا شلة حرامية ولاد مؤذية..

أنا حواليا شلة حرامية باي باي ثانوية.. مفيش عربية..