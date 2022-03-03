حظك اليوم برج القوس الخميس 3-3-2022 مهنيا وعاطفيا

برج القوس يبدأ من مواليد 23 نوفمبر حتى 21 ديسمبر، والكوكب المسيطر على البرج هو المشترى، واللون المفضل له هو الأحمر الأرجواني والبنفسجي، كما أن الحجر الكريم للبرج هو الياقوت، ويتوافق مولود برج القوس مع الأبراج النارية والهوائية الأخرى وتكون العلاقة جيدة بينهما.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك مواليد برج القوس بضرورة تحمل المسئولية، إذ أن اليوم عليك أن تعتمد على نفسك للحصول على ما تريد في حياتك، فالاعتماد على الآخرين لا ينفعك كثيرا في حياتك، لذا عليك ألا تنتظر كثيرا المساعدة من الآخرين، لكي تكون ناجحا في حياتك المهنية وعملك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج القوس.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

عليك أن تحذر اليوم حيث أن القمر الجديد يتواجد في وضع معاكس، لذا عليك أن تتأنى وتصبر حتى تتحسن الأمور من حولك، إذ أن العصبية قد تجعلك تخسر علاقتك مع أحبائك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج القوس، اليوم الخميس الموافق 3 مارس الحالي.

مواصفات برج القوس

يحب برج القوس السفر والقراءة والاحتفال، ويتميز بالتفاؤل الكبير والتركيز على الجانب المشرق في كل شئ، كما يتميز مولود البرج بالحماس الكبير والجرأة في إتخاذ القرارات، وأبرز الصفات السلبية لمولود برج القوس التهور الشديد فهو سريع في اتخاذ القرارات.