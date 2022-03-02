حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2-03-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع عدد كبير حظ البرج التابع لهم، لمعرفة نصائح خبراء الأبراج وفق عالم الفلك الخاص بدراسة تأثير الأجسام الكونيّة البعيدة، مثل النجوم والكواكب على حياة الإنسان، كل برج له عيوبه ومميزاته التي تختلف عن الآخر، وتختلف ما بين الهوائية والمائية والترابية والنارية.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات الأبراج، نستعرض حظ الأبراج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 2-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تدع المستجدات تشتتك، لذا عليك التزام الكتمان والصمت، وفق حظك اليوم بمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل 2-3-2022 على الصعيد العاطفي

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بضرورة استغلال الحضور الأخاذ، إذ أن عطارد وزحل يمدانك بحضور أخاذ ورغم ميلك للانعزال، تعرف كيف تؤثر فيمن تحب.

حظك اليوم برج الثور 2-3-2022 على الصعيد المهني

الزملاء والأصدقاء يمثلوا مساحة هامة في حياتك، لذا عليك أن تتعامل بلطف رغم الضغوط.

حظك اليوم برج الثور 2-3-2022 على الصعيد العاطفي

متوقع أن يقف بجانبك أحد المخلصين، عليك أن تشعر بالامتنان والحب تجاهه.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تعتني بخطواتك وأعمالك لكي تحقق نجاحات كبيرة في عملك.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بكل ماهو مطلوب تجاه أحبائك وأصدقائك.

حظك اليوم برج السرطان 2-3-2022 على الصعيد المهني

يمكن أن تحصل اليوم على إجابة شافية أو تحقق إنجازا في عملك، إذ أن القمر في منزل الحظ.

حظك اليوم برج السرطان 2-3-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعامل بود مع الأحباب، عليك أن تكون لطيف في التعامل، رغم من الضغوط حولك.

حظك اليوم برج الأسد 2-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تنظيم نفقاتك وتخطط لمستقبلك بشكل صحيح دون إسراف، إذ أن القمر في منزل المدخرات يساعدك على ذلك.

حظك اليوم برج الأسد 2-3-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تنفض غبار الماضي وتبدأ صفحة جديدة في حياتك تتسم بالسحر والجاذبية.

حظك اليوم برج العذراء 2-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تنظم أفكارك وتهتم بحقوقك، إذ أن القمر في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر، لذا تمهل قبل إتخاذ القرارات.

حظك اليوم برج العذراء 2-3-2022 على الصعيد العاطفي

انتبه من ضيق شريك حياتك فقد تميل لفرض سيطرتك على الطرف الآخر، أو ترك المسئوليات.

حظك اليوم برج الميزان 2-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل مما يساعدك أن تتحرك بحماس، وتبدو في أفضل أحوالك.

حظك اليوم برج الميزان 2-3-2022 على الصعيد العاطفي

يدفعك عطارد اليوم للاقتراب من أحبائك وتشعر بالسعادة الكبيرة معهم.

حظك اليوم برج العقرب 2-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تستعيد هدوءك النفسي وتقضي أوقات جيدة في عملك لكي تحقق النجاح.

حظك اليوم برج العقرب 2-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب مما يجعلك أكثر قدرة على إظهار حبك لأصدقائك وأحبائك.

حظك اليوم برج القوس 2-3-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم للعصبية مع الغير، لكن عليك أن تكون أكثر هدوء في عملك.

حظك اليوم برج القوس 2-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تجنب المشادات العنيفة مع الأحباب، إذ أن القمر معاكس.

حظك اليوم برج الجدي 2-3-2022 على الصعيد المهني

الوقت مناسب لإظهار مواهبك، إذ أن القمر في منزل العلاقات يمدك بالحماس والقدرة على الإقناع.

حظك اليوم برج الجدي 2-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تستمع بعلاقتك مع الآخرين، إذ أن القمر يدعم علاقتك بالأحباب ويدعوك للانطلاق.

حظك اليوم برج الدلو 2-3-2022 على الصعيد المهني

راجع خطواتك جيدا حيث أن القمر بمنزلك الثاني يدفعك للتفكير في كيفية تنمية أعمالك.

حظك اليوم برج الدلو 2-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاقتراب من أحبائك حيث أن عطارد في برجك يدعمانك ويمنحانك إشراقا.

حظك اليوم برج الحوت 2-3-2022 على الصعيد المهني

القمر يمدك بالمبادرة والحماس، وقد تحقق نتائج رائعة في عملك.

حظك اليوم برج الحوت 2-3-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بأدوات السعادة، مما يجعلك لامع وناجح في حياتك.