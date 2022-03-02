المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لحيازته كمية من المخدرات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيه، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد هاشم قراعة، وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلي، والدكتور أشرف فايز اللمساوي.

المتهم ضُبط بمخدر الهيروين

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 6342 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 1393 لسنة 202، أن المتهم «عبدالحكيم. ش، عامل»، أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وبذلك يكون ارتكب جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

محكمة الجنائية

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أنه في أثناء مروره بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر مترجلاً لملاحظة الحالة الأمنية وبرفقته قوة من الشرطة السريين أبصر المتهم جالسًا على الرصيف وبيده سلاح أبيض «كتر»، فتوجه ناحيته لضبطه وما أن اقترب منه وشاهده المتهم حتى حاول الفرار، إلا أنه تمكن من ضبطه واستخلاص السلاح من يده وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن النفس، وبتفتيشه وقائيًا عُثر معه على كيس من «البلاستيك» الشفاف وداخله 79 كيسًا بلاستيكيًا صغير الحجم داخل كل كيس كمية من مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر، ومن ثم جرى ضبطها والسلاح الأبيض المذكور، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر له بإحراز الجوهر المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.

تقرير المعمل الكيماوي

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن الأكياس البلاستيكية الشفافة المضبوطة 79 ووزنت قائمًا 28.90 جرام، وحوي كل منها على مسحوق متحجر بيج اللون، وثبت أنه لمادة الهيروين المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات.