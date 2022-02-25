ضبط 182 قطعة سلاح و210 قضايا مخدرات وتنفيذ 87494 حكما قضائيا

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 182 قطعة سلاح نارى بحوزة 153متهم).. وذلك على النحو التالى:

(18) بندقية آلية.

(23) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات.

(134) فرد محلى.

(360) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(199) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87494) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(355) حكم جناية.

(26201) حكم حبس جزئى.

(4456) حكم حبس مستأنف.

(44760) حكم غرامة.

(11722) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (17) متهم ، إرتكبوا (13) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (210) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (231) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (35,640 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (13,641 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (9,204 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,527 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,350 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (910 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (600 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (267 جرام).

عدد (3229) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (23) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (31) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (309) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة (12 دراجة نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25016) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (12) منهم.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.

ضبط (24) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (30) متهم "لعدد 15 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (7526) حكم قضائى متنوع.

ضبط 19407 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (19407) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(3558) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(195) مخالفة السير بدون تراخيص.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

(9) مخالفات الدراجات النارية.

(14) مخالفة موقف عشوائى.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (4) قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1625) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (257) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (9) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3993) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (14385) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (213) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (165) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهود الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عن ضبط (1349) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.