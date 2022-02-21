المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين لإتجارهم في الهيروين

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانتهما بحيازتهم مواد مخدرة الهيروين بقصد الإتجار فيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف، وحاتم عبدالفتاح أبوشنب، وأمانة رفاعي فهمي، ويحيى عبدالرشيد.

وجاء في أمر الإحالة المتهمين للمحاكمة، أنه بنطاق دائرة الزاوية الحمراء، وحال عمل المتهمين «عبدالرحمن.ع 33 عامًا، مشرف معماري»، و«طارق.م 42 عامًا، سائق توك توك»، أحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازا وأحرزا بقصد الاتجار مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة الكلونازيبام، المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

196.47 جرام من المضبوطات مخدر الهيروين

وجاء في تحريات المباحث، أنه بإجرائه عملية شراء للفافة لجوهر الهيروين المخدر من المتهمين فضبطهما بمساعدة المقدم بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبتفتيشها عثر حوزة كلا منهما على لفافات لجوهر الهيروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي كما عثر مع الأول على أقراص لمادة مخدرة وعزى قصدهما الإتجار بتلك المواد المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل بعملائهما والمبالغ المالية حصيلة ذلك الإتجار.

المعمل الكيماوي

ثبت في تقرير المعمل الكيماوي، أن عدد 48 لفافة بدخلهم جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه 196.47 جرام، وعدد 4 أقراص ثبت أنهم لعقار الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيين المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.