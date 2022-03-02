وزير الداخلية يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه في 9 دول عربية بتونس

عقد محمود توفيق، وزير الداخلية، على هامش مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حاليا، بالعاصمة التونسية، عددا من اللقاءات الثنائية المنفصلة مع وزراء داخلية 9 دول، وهي: «السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، تونس، لبنان، اليمن، فلسطين، والصومال»، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، ونائب المديرة التنفيذية لمنظمة اليوروبول.

تطوير آليات التعاون الأمني

وتضمنت اللقاءات مناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني في ظل التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الظروف السياسية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، بالإضافة لاستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

التصدي للكيانات الإرهابية

كما أكد وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب، على أهمية وجود إرادة جادة في التصدي للكيانات الإرهابية، ومثيري الفتن الذين يسعون إلى العبث بمقدرات الدول وزعزعة استقرارها، بما يتطلب توحيد الجهود الأمنية العربية لضمان إحباط تلك المخططات الهدامة، كما شدد على حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الشقيقة، وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها في شتى المجالات الأمنية، انطلاقا من إيمان كامل بأهمية المساهمة في دعم رسالة الأمن والاستقرار بكافة الدول العربية.

توحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات

واستعرض الوزير خلال مباحثاته مع نظرائه العرب مجمل التطورات على الصعيد الإقليمي، مشيرا إلى أن المعطيات الحالية تؤكد حتمية مجابهة الفكر المتطرف والعمل على محاصرة كافة الظواهر المؤدية لانتشار الإرهاب، بالتوازي مع تجفيف مصادر تمويله، والتعامل الحاسم مع داعميه.

كما جرى الاتفاق فيما بين الوزراء على استكمال المشاورات، والتنسيق من خلال قنوات الاتصال المعنية، لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات، والتحديات الأمنية الراهنة.