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وزير الداخلية يزور تونس للمشاركة في الدورة الـ39 لمجلس «وزراء الداخلية العرب»

كتب:

محمد بركات
09:25 م | الثلاثاء 01 مارس 2022
مباحثات وزير الداخلية أثناء زيارته للعاصمة التونسية

مباحثات وزير الداخلية أثناء زيارته للعاصمة التونسية

توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إلى الجمهورية التونسية، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تبدأ فعالياتها، غدا، بالعاصمة التونسية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار قرطاج، وزير الداخلية التونسي، والسفير المصري لدى الجمهورية التونسية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكبار قيادات وزارة الداخلية التونسية، في إطار دعم وتوثيق علاقات التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة.

وقد أكد السيد وزير الداخلية لدى وصوله إلى العاصمة التونسية على أهمية المشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بإنتشار الفكر المتطرف ، كما وجه سيادته الشكر لنظيره التونسى على ما لاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية مشيداً بالجهود الدؤوبة التى بذلتها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات دورتها الوزارية السنوية .

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