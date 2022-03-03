مساعد وزير الإسكان: الكثافة السكانية تضاعفت 300% خلال 50 عاما

قال عمرو خطاب، معاون وزير الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، إنّ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، شكل محافظة القاهرة قديما خاصة في عام 1970 وحديثا حتى عام 2019، أثناء افتتاحه عدد من المشروعات الخاصة بالإسكان والطرق بمدينة 6 أكتوبر، متابعا: «إحنا قبل 2015 وصلنا لكثافة سكانية تضاعفت بنسبة 300% سواء على المساحة أو مستوى الفرد، وتخطينا المعايير العالمية في مساحة الفرد ووصل لـ500 فرد على الفدان وده مؤشر خطير جدا».

خطاب: إضافة 8 مدن في القاهرة

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية DMC، أنّ الحكومة أنجزت الملف وفق مخطط تنمية مصر 2030، الذي يقضي بتطوير وإنشاء مجتمعات عمرانية في مناطق شرق وغرب القاهرة، كما جرى إضافة 8 مدن في القاهرة، إضافة إلى شبكة الطرق التي لم تنفصل عن التنمية العمرانية.

خطاب: توفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية بأكتوبر

وأوضح أنّ منطقة أكتوبر وحدائق أكتوبر، شهدت توفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، و34 مشروعا خدميا خلال السنوات الماضية، وفي المدن الجديدة حول محافظة القاهرة، جرى إنفاق 400 مليار جنيه، لتنفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة، التي تشمل الطرق والخدمات عليها، والفرص الاستثمارية التي من شأنها توفير مزيدا من فرص عمل.

وأكد أنّ القيادة السياسية اهتمت بتنفيذ عدد كبير من المدن الجديدة في مختلف محافظات وعواصم الجمهورية، في حين ضخّت الدولة الكثير من الاستثمارات الضخمة، لتوزيع كتل سكانية بشكل متوازن ودقيق.