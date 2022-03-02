الإسكان: 130 مليار جنيه إجمالي استثمارات مدن غرب القاهرة منذ 2014

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الكثافة السكانية الإجمالية في غرب الجمهورية «الجيزة» تبلغ 750 شخص للفدان، أما الاستعمالات غير السكنية فهي تتراوح بين 30% و35%، و80% نسبة البناء، و15% لنسبة الطرق.

تدشين 127 ألف وحدة سكنية في آخر 35 سنة

وأضاف الجزار خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات، وبينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط، أن إجمالي الاستثمارات في نطاق غرب الجمهورية في 130 مليار جنيه بمدن غرب القاهرة منذ 2014 وحتى 2021: «حجم الوحدات التي جرى تدشينها في آخر 35 سنة 127 ألف وحدة سكنية بمعدل 3600 وحدة سكنية في السنة، لكن هذا المعدل ارتفع الآن ووصل إلى 38 ألف وحدة سكنية».

الجزار: جاري العمل في 67 ألف وحدة سكنية

وأردف: «نفذنا 268 ألف وحدة سكنية منذ 2014 وحتى 2021 في النطاق المذكور بتكلفة قدرها 110 مليار جنيه، وجاري العمل في 67 ألف وحدة سكنية بـ33 مليار جنيه».

وأوضح: «طرحنا 7 آلاف وحدة سكنية منذ 10 أيام تقدم خلالها 20 ألف مواطن دفعوا بمقدمات الحجز، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 35 ألف مواطن».