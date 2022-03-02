أستاذ هندسة طرق: ما شاهدته مصر لم يحدث في أي دولة أخرى

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن ما جرى من إنجازات فيما يخص قطاع الطرق والكباري هو إنجاز غير مسبوق، وما حدث في مصر لم يحدث في أي دولة أخرى، مضيفا: «اللي اتعمل ده يسد العجز اللي كان المفروض يتعمل خلال 50 سنة».

سياسة واضحة قائمة على تحقيق التنمية

وأضاف «عقيل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وخلال السنوات والعقود الماضية لم تكن القيادة السياسية تهتم بالإنفاق أو التمويل لمشروعات البنية التحتية وأهمها الطرق، إلا أنه وبعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم كانت سياسته واضحة وقائمة على تحقيق التنمية، وجذب الاستثمارات بعد تطوير النقل والطاقة والاتصالات.

تطوير البنية الأساسية بشكل شامل

وأوضح أن ما عملت عليه القيادة السياسية في تطويره ذلك هي تطوير للبنية الأساسية بشكل شامل، وأهم ما أنجزته القيادة السياسية هو مشروعات النقل، باعتباره المحرك الرئيسي لاقتصاد أي دولة.

وأكد أن تطوير الطرق يساعد بدوره على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتنمية زراعية لمناطق زراعية جديدة، وكذا مناطق تجارية وموانئ للمساعدة في نقل البضائع والتصدير، قائلا: «فوق كل ده فيه طرق اتعملت للأمن القومي، والشبكة الخارجية كانت لازم تكون البداية للتطوير والإنجاز».