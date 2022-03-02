الإسكان: إنفاق 400 مليار جنيه في 7 سنوات على مجتمعات جديدة بنطاق القاهرة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك تحدي بخصوص ترسيخ ثقافة الانتقال للمدن الجديدة بدلا من البناء على الأراضي الزراعية، موضحًا: «هذا التحدي سنتعامل معه من خلال زيادة محفزات الانتقال إلى المجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق خلق فرص عمل جديدة وشبكات النقل الجماعي ورفع شبكات الطرق وتوفير مستويات مختلفة من المناطق السكنية واستخدام أحدث التطبيقات الذكية وغيرها»

إضافة 8 مدن جديدة منذ 2014 حتى اليوم

وأضاف الجزار خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات، وبينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط: «منذ عام 2014 وحتى الآن، أي على مدار 7 سنوات تمت إضافة 8 مدن جديدة أخرى، 2 في اتجاه الشرق و4 اتجاه الغرب، أي أن لدينا 10 مدن في شرق الجمهورية».

180 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة

وتابع: «الاستثمارات التي ضختها الوزارة في المجتمعات العمرانية الجديدة منذ 2014 وحتى 2021 تقدر بنحو 400 مليار جنيه، بواقع 180 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، و220 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع».