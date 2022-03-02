مصر تطالب الأمم المتحدة بـ6 خطوات في الأزمة الأوكرانية: يجب حلها سريعا

ألقى السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، كلمة مصر في فعاليات الجلسة العامة للأمم المتحدة حول الأزمة الأوكرانية، إذ ذكر أن مصر تؤمن بشكل راسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، لذلك يجب اتباع الخطوات التالية:

البحث عن حل سريع لإنهاء الأزمة

1- البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار بالطرق السلمية، ومن خلال دبلوماسية نشطة، ويجب أن يظل نصب أعيننا جميعا والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأثره في التعامل مع الأزمة الراهنة، ومن ثم يتعين إتاحة الحيز السياسي الكفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسي.

2- تؤكد مصر أنه لا ينبغي غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار.

3- ترفض مصر منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف، من منطلق التجارب السابقة، التي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.

يجب ضمان تدفق المساعدات الإنسانية

4- من الوارد أن تتحلى كل الأطراف بالمسؤولة الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج دون اي تمييز مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود، إذ وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.

5- تجدد مصر التحذير من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته، والذي ما زال يعاني من تداعيات الجائحة ولعل الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي أبلغ دليل على ذلك.

6- إن فاعلية ومصداقية قدرة آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة إنما يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية، وفقًا لمعايير واحدة وثابتة متسقة مع مبادئ الميثاق، ومقاصده دون أن تمر عقود يتم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية.