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عاجل.. الأمم المتحدة تخصص 30 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين

جوتيريش: لن نقبل بفكرة حدوث صراع نووي في العالم

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سحر المكاوى
05:52 م | الإثنين 28 فبراير 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تخصيص 30 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين شرقي أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنّه عيّن منسّقًا خاصًا للتعامل مع الأزمة الأوكرانية، موضحا: «نعمل على تسهيل وصول المساعدات للشعب الأوكراني».

جوتيريش: لن نقبل بحدوث صراع نووي

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنهم لن يقبلوا بفكرة حدوث صراعٍ نووي في العالم، وأنّه يجب وقف القصف الروسي والعنف المتصاعد في أوكرانيا.

وشدد جوتيريش على أنّه يجب وقف القصف الروسي والعنف المتصاعد في أوكرانيا.

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