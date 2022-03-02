أمين سر «محلية النواب» يطالب بتعديل اشتراطات البناء: يصعب تنفيذ الحالية

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان سيعمل الفترة المقبلة على التحرك لمناقشة ملف العمران وتوعية الأشخاص من أجل التعريف باشتراطات البناء في المناطق المختلفة، مبينا أن الدولة تعمل على زيادة البناء في المدن الجديدة، موضحا أن الرئيس أشار إلى أنه سيجري فتح البناء عندما يسمح الأمر بذلك.

ضرورة تعديل اشتراطات البناء

وأضاف «درويش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» مساء اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة على تقليل اختناقات المدن القديمة وإتاحة البناء للجميع، ولكن وفقا لاشتراطات البناء، مشيرا إلى أن رخص المباني تكاد تكون منعدمة في أغلب المحافظات، لكنها مفتوحة في المدن الجديدة، وهذا أمر يجب مراجعته من أجل عدم خلق بيئة مليئة بالسكان مع الإحلال والتجديد لبعض المناطق أو السماح بالارتفاع الرأسي.

دورة تعديل القانون

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديل هذا الاشتراطات لا يحتاج وقتا كثيرا في ظل وجود أزمة تقع على المنتفعين والمنفذين لأن الاشتراطات الحالية صعبة التنفيذ في المدن المكدسة، مبينا أن التشريعات تمر بلجان متعددة قبل إعلان الموافقة عليها وتطبيقها على أرض الواقع.