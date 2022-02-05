نائب يطالب بتسهيل اشتراطات البناء وتخفيض رسوم التراخيص بالقرى

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب «مستقبل وطن» بالبحيرة، الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء في القرى وكذلك تسهيل اشتراطات البناء وتخفيض أسعار استخراج التراخيص.

ضرورة وجود اشتراطات للبناء

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم: «لا أحد يختلف مع ضرورة وجود اشتراطات للبناء للحد من العشوائيات التي طالت عديد من المناطق بالمحافظات، إلا أن القرى لها طبيعة خاصة وتختلف عن المدن، فى مظاهر البناء العشوائي، حيث كانت تلك المظاهر في القرى تنحصر في البناء على الأراضي الزراعية وخارج الكتل السكنية، وهو ما تم مواجهته بحزم مؤخرا».

واستكمل «زين الدين»: «أما مظاهر البناء العشوائي بالمدن فكانت في الارتفاعات المبالغ فيها التي لا تتناسب مع مساحات العقار والشوارع، وهو أمر غير منتشر بالقرى، نظرا لأن طبيعة المباني بالقرى تقوم على إنشاء منزل لكل عائلة مكون من عدة أدوار يبلغ متوسطها 3 أو 4 أدوار فقط».

تجريم البناء على الأراضي الزراعية

وأضاف عضو مجلس النواب، «أصبح المواطنون في القرى يعانون حاليًا في ظل عدم وجود توسعات وتجريم البناء علي الأراضي الزراعية، الأمر الذي يتطلب تيسير اشتراطات البناء بشكل لا يسمح بوجود عشوائيات، وإنما مجرد تيسيرات بسيطة لاشتراطات البناء التى تعوقهم حاليا، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض رسوم استخراج التراخيص بالقرى مراعاة للأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

ونصت اشتراطات البناء لجديدة في القرى 2021، على أنَّ المباني المنشأة في السنوات الأخيرة بعد 2008 دون ترخيص لا يمكنها استخراج ترخيص البناء لأدوار علويه دون إجراء تصالح على الأدوار الموجودة حاليا، وبالتالي لابد من التصالح حتى يتم إجراء ترخيص أدوار علوية فيما بعد واستكمال تركيب المرافق.

ومن خطوات الحصول على ترخيص بناء في القرى وفق اشتراطات البناء، التقديم بطلب للحصول على بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالوحدات المحلية ومديرية الإسكان، ويجرى تقديم عدد من الأوراق منها رسم كروكي بين الموقع والطرق المؤدية إليه يوقع عليه مهندس نقابي، وصورة بطاقة الرقم القومي، و إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي.