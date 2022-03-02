السيسي: اشتراطات البناء مش ضد الناس.. ومش لازم نزايد على بلدنا

قال الرئيس السيسي، إنّ اشتراطات البناء شهدت جدلا ونقاشا كبيرين عليها، حيث وضعتها الدولة لتنظيم عملية البناء، بينما يرى البعض أنّها قاسية وتتسبب في خسارة للمواطنين، متابعا: «لو واحد عندة قطعة أرض في منطقة زحمة هينفع أخليه يبني عليها؟، لأ، هيقول جت عليا واشمعنى أنا؟، ولو قولتله طلع دورين هيقول اشمعنى أنا ما اللي جنبي طالع بـ10 أدوار، ولو قولنا اشمعنا عمرنا ما هنتغير».

السيسي يفتتح مشروعات قومية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية اليوم الأربعاء: «أتصور لازم البرلمان يساعدنا في اللي بنعمله، الدولة مش هدفها أذى للمواطن»، متابعا: «لازم نشرح للناس ونفهمهم ونوريهم الكتل الكبيرة في القاهرة اللي بتعيق أي تطوير، ولازم يبقى فيه صيغة لحل المسألة دي علشان الاشتراطات اللي عملتوها مش ضد الناس».

اشتراطات البناء

وتابع الرئيس، أنّ الدولة قررت تطبيق اشتراطات البناء على المحافظات المزدحمة، ضاربا المثل بالإسكندرية: «فيها أبراج 17 دور على شوارع 6 متر، وإحنا شغالين في برج العرب وفي العلمين وفي أماكن تانية عشان نوفر السكن المطلوب، أنا مبقولش للناس هقفلها عليكم ومش هوفرلكم مساكن».

وأكمل الرئيس: «حد ييجي يقولي أنا لو مكانك مخليش في محافظة القاهرة حاجة تتبني تاني، أنا لما باجي أفضي مكان علشان أعمل طريق بنواجه صعوبة كبيرة، فكرة تراخيص البناء فيها كلام كتير بسمعه وبشوفه، لكن مش هنزايد علي بلدنا ولازم نشرح للناس بنعمل كدا ليه، ولو الدكتور عاصم الجزار جه قالّي هعمل برنامج للقاهرة والجيزة بـ100 ألف وحدة سكنية هقوله أنا جاهز».