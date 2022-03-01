اشتراطات البناء فى القرى 2022: يجب الحصول على صحة توقيع وترخيص

يسأل عدد كبير من المواطنين عن اشتراطات البناء فى القرى 2022، وأكدت تقارير صادرة عن وزارة التنمية المحلية أن اشتراطات البناء بالقرى تخضع لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وليس اشتراطات البناء الجديدة التي تنطبق على المدن بهدف ضبط منظومة البناء؛ والحد من المخالفات والتشوه العمراني، ولكي تحصل على ترخيص بناء بالقرى لا بُد من اتباع عدة خطوات، ولا يُسمح بالبناء على الأراضي الزراعية.

عقد صحة توقيع

واشتراطات البناء في القرى 2022 تتطلب اتباع عدة خطوات؛ منها الحصول على عقد صحة توقيع، على أن يكون ترخيص المكان داخل الحيز العمراني، ويجب على من يرغب في الحصول على ترخيص داخل القرى التوجه إلى المجلس القروي التابع له لتقديم طلب رخصة بناء في حال كانت قطعة الأرض فضاء، أو رخصة تعلية لو المبنى قائم بالفعل ويريد التعلية أو التوسعة وبعدها يجري تحديد موقع المبنى أو قطعة الأرض المراد البناء عليها على الخريطة بواسطة المجلس القروي، ثم يتبع باقي الخطوات تباعًا واستخراج بيان صلاحية.

استخراج ترخيص البناء

وفيما يتعلق بالمباني الموجودة بالقرى قبل عام 2008 لم يكن لها تراخيص بناء، وجاء قانون البناء الموحد لضبط منظومة البناء، أما المباني المنشأة في السنوات الأخيرة بعد 2008 داخل القرى لا يمكنها استخراج ترخيص البناء لأدوار علويه دون إجراء تصالح على الطوابق الموجودة حاليًا، وبالتالي لا بُد من التصالح حتى تحصل على ترخيص لبناء طوابق علوية فيما بعد واستكمال تركيب المرافق.

بيان صلاحية

ومن اشتراطات البناء فى القرى 2022 تقديم طلب للحصول على بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالوحدات المحلية ومديرية الإسكان، وتقديم عدد من الأوراق منها رسم «كروكي» بين الموقع والطرق المؤدية إليه يوقع عليه مهندس نقابي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصور عقد الملكية، والإيصال الدال على سداد الرسوم ويتقدم بالأوراق مالك الأرض أو وكيل عنه شريطة عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.