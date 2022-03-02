«الإسكان»: أنجزنا 1.5 مليون وحدة خلال 7 سنوات ونسعى لزيادتها

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن ملف الإسكان أحد أكبر الملفات التي تهتم بها القيادة السياسية، وتسعي دائما في دعمها والرقي بها، لافتًا إلى أن الملف كبير وبه أكثر من برنامج، موضحًا: «عندنا نماذج اجتماعية مختلفة زي إسكان جنة وسكن مصر بخلاف الإسكان الاجتماعي العادي».

إبراهيم: «سكن لكل المصريين» مقسم لأنواع

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أطلق عليها اسم «سكن لكل المصريين» تنقسم إلى أنواع، أحدها يتعلق بعواصم المحافظات والجزء الآخر يخص المدن الجديدة، موضحًا: «إجمالي الوحدات التي انتهت أو قاربت على الانتهاء حوالي عددهم مليون ونصف المليون وحدة سكنية».

إبراهيم: نسعي للوصول لـ2.4 مليون وحدة سكنية العام الجاري

وأوضح أن العدد من المتوقع أن يصل لـ2.4 مليون وحدة سكنية خلال العام الجاري، معقبًا: «كل اللي طلب وحده هنحاول نوفرها له، لأن مشكلة العشوائيات في البداية كان سببها الإسكان وتوفير فرص العمل، العشوائيات ظهرت لعدم استطاعه المواطن أنه يوفر سكن ليه، فلجأ للسكن العشوائي».

وأكد أن الدولة قد وضعت خطة من شأنها القضاء على المناطق العشوائية، عبر مشروع تطوير المناطق العشوائية الجاري العمل عليها حاليًا، معقبًا: «عايزين نضمن أن العشوائيات متتعملش تاني في المستقبل، وعلشان أضمن ده لازم أوفر سكن مناسب لكل الشرائح الاجتماعية».