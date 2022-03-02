نائب وزير الإسكان: السيسي وجه بتسهيل حصول المصريين على «الشقق»

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة لتوفير وحدات سكنية «شقق» في مراكز المحافظات، مبينًا أنه طالب بتسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية، موضحًا أن مشروع الإسكان الاجتماعي مدعوم من الدولة إذ يدفع المواطن سعر الوحدة، ويحصل على دعم مالي يصل إلى 45 ألف جنيه من قيمة الوحدة، ولكن يجري الاستعلام على المواطن للتأكد من أحقيته لأن أي شخص يؤجر شقته تُسترد منه مرة أخرى.

مساحات الشقق

وأوضح «عباس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على شاشة «صدى البلد» مساء اليوم الأربعاء وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة أطلقت أيضًا مشروع إسكان به وحدات تصل إلى 115 مترًا لمتوسطي الدخل كاملة التشطيب، وافتتح الرئيس السيسي اليوم هذه الوحدات التي وصل عددها إلى 16 ألف وحدة في حدائق أكتوبر، وفي أكتوبر الجديدة، وهي وفق مبادرة البنك المركزي بتمويل عقاري بفائدة بنسبة 3% وفترة سداد تصل إلى 30 سنة.

عدد الوحدات المفتتحة اليوم

وأكد نائب وزير الإسكان، أن الدولة افتتحت أيضا اليوم 4500 وحدة ضمن مشروع «جنة» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون هذه الوحدات جاهزة للتسليم، وأعلنت وزارة الإسكان عن 7500 وحدة جديدة، وتقدم 20 ألف شخص وسط توقعات لتصل الأعداد لـ30 ألف، ويستمر التقديم حتى منتصف الشهر، وسيجري زيادة عدد الوحدات المعروضة ليكون الاستلام خلال أشهر قليلة إذا زاد الطلب.

توفير شقق لكل المصريين

وتابع نائب وزير الإسكان: «جالنا تكليف من الرئيس من سنة ونص إن أي مواطن يتقدم للحصول على شقة هنوفر له شقة ضمن مشروع سكن كل المصريين حسب دخل كل فرد، وفي 200 ألف وحدة تحت الطرح، وهيتم تسليمها خلال سنة ونص حسب خطة الدولة».