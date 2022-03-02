تشييع جثمان طالب ثانوي توفى بأزمة قلبية أثناء لعب الكرة بالشرقية

شيع أهالي قرية «التلين»، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، قبل قليل، جثمان طالب بالثانوية العامة، توفى اليوم الأربعاء، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء ممارسته لعبة كرة القدم داخل المدرسة الثانوية بالقرية.

إخطار أمني بوفاة طالب أثناء لعب كرة القدم

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة منيا القمح، بوفاة «يوسف ي.»، 14 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، في مدرسة «كمال غز» الثانوية بقرية «التلين»، التابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته كرة القدم.

التحقيقات تكشف إصابة الطالب بمرض في القلب

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة منيا القمح لإجراء التحقيقات والفحوصات اللأزمة، وتبين أن الطالب المتوفي كان يعاني من مرض في القلب منذ فترة، وأثناء ممارسته لعبة كرة القدم مع زملائه داخل المدرسة، في الحصة المخصصة للأنشطة الرياضية، أصيب بأزمة قلبية، ولفظ أنفاسه متأثراً بإصابته.

وفاة الطالب إثر إصابته بأزمة قلبية

جرى نقل الطالب إلى مستشفى منيا القمح المركزي، وتم التحفظ على جثته داخل مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثمان بعد معاينته من قبل مفتش الصحة.

النيابة تصرح بدفن جثمان الطالب

وتسلم أهالي الطالب المتوفي جثمانه، بعد تصريح النيابة العامة بدفنه، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بمركز منيا القمح.