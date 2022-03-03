سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3-3-2022

سعر جرام الذهب عيار 21 من أكثر ما يشغل بال المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد أن شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، فالمعدن الأصفر لم يكن السلعة الوحيدة المتأثرة بالأزمة، التي ألقت بظلالها كذلك على أسعار النفط والسلع والمنتجات الأخرى.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين ويحرصون على قراءته، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الخميس الموافق 3 مارس، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب في محلات الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، بين 961 إلى 963 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، في محلات الصاغة بين 841 جنيها و843 جنيها للجرام الواحد.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، سعر تراوح بين 721 إلى 723 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر بيع الجنيه الذهب 6,728 إلى 6,744 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

كما سجل سعر الذهب لعيار 24 في أسواق المال 974.28 جنيه، ما يعادل 62.01 دولار، ولعيار 21 سعر 852.52 جنيه أي ما يعادل 54.26 دولار، ولعيار 18 سعر 730.72 جنيها أي ما يعادل 46.51 دولار، في بداية معاملات اليوم الخميس 3 مارس.

فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6.820 جنيه، أي ما يعادل 434.10 دولار، أما الكيلو الذهب سجل 974.282 جنيها ما يعادل 62.013 دولار.

وعن توقعات ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، فيتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، على خلفية استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، نظرا لإقبال المستثمرين على شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن لهم من التغيرات الاقتصادية التي تحدث.