سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 1-3-2022

تسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا تأثير كبير على الذهب، إذ أنه شهد تذبذبا كبيرا في الأسعار لمختلف الأعيرة من 24 وعيار 21 وعيار 18 والجنيه الذهب، وبالتبعية زاد القلق بين المواطنين حول شراء الذهب واختلفت الأسئلة عن الوقت المناسب لشراء الذهب أو البيع ومتى تستقر الأسعار.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر جرام الذهب عيار 21، نستعرض أسعار مختلف الأعيرة للذهب، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها وذلك على النحو التالي:

أسعار الذهب في محلات الصاغة

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء 1 مارس، بين 953 إلى 955 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء 1 مارس، في محلات الصاغة بين 834 جنيها و 836 جنيها للجرام الواحد.

فيما وصل جرام الذهب عيار 18، لسعر يتراوح بين 715 إلى 717 جنيها، والبيع للجنيه الذهب بسعر6,672 إلى 6,688 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال

كما سجل سعر الذهب لعيار 24 في أسواق المال 962.99 جنيها ما يعادل 61.31 دولار، ولعيار 21 سعر 842.63 جنيها أي ما يعادل 53.64 دولار، ولعيار 18 سعر 722.25 جنيها أي ما يعادل 45.98 دولار.

فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6.741 جنيه، أي ما يعادل 429.15 دولار، أما الكيلو الذهب سجل 962.986 جنيها ما يعادل 61.305 دولار.

الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن

ووفقا لخبراء الذهب الذين نقلت عنهم وكالة «بلومبرج» فإن مختلف الأسواق تشهد حالة هروب نحو شراء الذهب في ظل الاضطرابات الحالية، إذ أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على ذلك الصدد، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثبتت أن الاستثمار في الذهب هو الخيار الأفضل فهو ملاذ آمن وقت الاضطرابات.