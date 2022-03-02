سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 2-3-2022

البحث عن أسعار الذهب، وتحديد سعر جرام الذهب عيار 21 من أهم الكلمات التي يتابعها الكثيرين يوميًا، نظرًا للتطورات التي تطرأ على العالم، بداية من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع سعر النفط عالميًا.

وفي إطار اهتمام البعض بمتابعة أسعار الذهب يوميًا، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار خدمات إخبارية في مجالات الاقتصاد، سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكتر مبيعًا في الأسواق المصرية، فضلا عن الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب، سواء في محلات الصاغة أو أسواق المال والتداول.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ووفق المعلن في بداية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، بين 953 إلى 955 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، في محلات الصاغة بين 834 جنيها و836 جنيها للجرام الواحد.

فيما وصل جرام الذهب عيار 18، لسعر تراوح بين 715 إلى 717 جنيها، وسجل سعر بيع الجنيه الذهب 6,672 إلى 6,688 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

كما سجل سعر الذهب لعيار 24 في أسواق المال 962.99 جنيه، ما يعادل 61.31 دولار، ولعيار 21 سعر 842.63 جنيه أي ما يعادل 53.64 دولار، ولعيار 18 سعر 722.25 جنيها أي ما يعادل 45.98 دولار، في بداية معاملات اليوم الأربعاء 2 مارس.

فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6.741 جنيه، أي ما يعادل 429.15 دولار، أما الكيلو الذهب سجل 962.986 جنيها ما يعادل 61.305 دولار.

التحوط بالذهب

ويعتبر خبراء الذهب أنّه الضمان الوحيد ضد حالات التضخم، خاصة في ظل ضبابية المشهد في العالم، بعد الأزمة الأوكرانية الروسية، إضافة إلى التضخم المالي ومحاولات البنك الفيدرالي الأمريكي ايجاد مشكلة لحالة التضخم الاقتصاد الأمريكي، وانخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى.