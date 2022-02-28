سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-2-2022

شكل تذبذب أسعار المشغولات الذهبية بفضل الغزو الروسي لأوكرانيا حالة من القلق للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين في الذهب، فكلاهما لا يعرف ما إن كان الوقت مناسبا للشراء والاستثمار أو العزوف هو الأفضل، خاصة أنّ ملامح تلك الفترة لم تتضح بعد، بفضل ضبابية المشهد حول العاصمة الأوكرانية كييف، ومن بين أسعار الأعيرة الذهبية يبحث قطاع عريض يوميا عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» يوميا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وغيره من الأعيرة والمشغولات المختلفة كعيار 24 و18 وغيرها، في إطار الخدمات المتعلقة بالأسعار التي تقدمها الجريدة يوميا لقرائها.

سعر الذهب اليوم

ووفقا لما هو معروض ومعلن في محلات الصاغة اليوم الإثنين الموافق 28 فبراير، فإنّ سعر جرام الذهب عيار 24 يباع بسعر 946 إلى 949 جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 828 إلى 830 جنيهًا، كما سجل عيار 18، نحو 710 إلى 711 جنيها، ويباع الجنيه الذهب بسعر 6,624 إلى 6,640 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وفي أسواق المال العالمية سجل عيار 21 سعر 831.10 جنيه 53.18 دولار، وبيع عيار 18 نحو 712.37 جنيه، 45.58 دولار، فيما سجّل كيلو الذهب 949,809 جنيه، والأوقية اليوم نحو 1,890 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 949.81 جنيه، 60.77 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب بنحو 40 دولارًا

ووفقا لموقع سكاي نيوز عربية، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا خلال اليومين الماضيين، حيث ارتفع سعر الجرام الواحد بنحو 40 دولارا.

وتوقع خبراء الذهب زيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار، في ضوء الأزمة المتفاقمة على المستوى الدولي، وأنّ الأسعار دائما ما تتأثر بشكل عام بالأزمات والحروب لاعتماد الدول على الاحتياطات من المعدن الأصفر.