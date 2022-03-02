قطع المياه في 7 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات.. الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق المنيب، القصبجي، العمرانية الشرقية، شارع البحر الأعظم، شارع ربيع الجيزي، ساقية مكي، وميدان الجيزة، اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة 4 مارس 2022، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 5 مارس.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال إحلال وتجديد طلمبات بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، ولطلبها الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.