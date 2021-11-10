قطع المياه 6 ساعات عن 4 أحياء بالجيزة الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة، قطع مياه الشرب عن 4 أحياء يوم الجمعة المقبل، وذلك لمدة 6 ساعات.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بإيقاف ضخ المياه عن خط مياه الشرب قطر 1200 مم بمحطة مياه الشرب بإمبابة، وذلك لتغيير محابس قطر (1200 مم - 600 مم)، وربط خط قطر 600 مم الجديد على الخط قطر 1200 مم بميدان الشجرة، لاستكمال أعمال غسيل الخط.

قطع المياه عن 4 أحياء

وقالت محافظة الجيزة، إن هذه الأعمال سيترتب عيلها قطع مياه الشرب عن مناطق حي الوراق، وحي شمال الجيزة، وحي العجوزة، وحي بولاق الدكرور، لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة 12 مساء الجمعة، الموافق 12 نوفمبر الجاري، حتى السادسة من صباح يوم السبت.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

سيارات محملة بمياه الشرب

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب، للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ (125).