أماكن قطع المياه بالجيزة اليوم.. «تمتد لـ 8 ساعات»

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالمحافظة، بسبب تنفيذ المشروع القومي لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر 600 مم بطريق المنصورية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز أماكن انقطاع المياه اليوم.

أماكن انقطاع المياه

وسيتم قطع المياه في المناطق التالية وهي: «كفر غطاطي - حدائق الأهرام القديمة- شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته- كوم بكار- كفر نصار- عزبة جبريل».

وتمتد مدة انقطاع المياه لمدة 8 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة الموافق 7 يناير، وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 8 يناير.

سبب انقطاع المياه

ويأتي سبب انقطاع المياه نظرا لتنفيذ أعمال المشروع القومي لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر 600 مم بطريق المنصورية.

وتهيب الشركة بالمواطنين اتخذا الإجراءات والاحتياطات اللازمة، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن التي سيتم قطع المياه عنها، ويمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

وأهابت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

أرقام طلب سيارات مياه صالحة للشرب

توفر شركات مياه الشرب عددًا من سيارات الدعم المحملة بالمياه الصالحة للشرب لتغذية المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، ويمكن طلبها من خلال الاتصال على الأرقام التالية:

- ولطلب مياه الشرب يمكن الاتصال على أرقام الطوارئ (125) و(114) لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة.

- ويمكن التواصل على الرقم 15100 لطلب مياه الشرب من خلال السيارات المحملة بمياه الشرب.

- يتم طلب سيارات المياه بالمناطق المتأثرة في الجيزة من خلال الاتصال على الأرقام: 01221787999 – 01110064750.