تعرف على أماكن قطع المياه بالجيزة الجمعة المقبل

أماكن قطع المياه بالجيزة، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، ويبحث عدد كبير من سكان محافظة الجيزة، عن الأماكن التي يتم قطع خدمة المياه داخلها، وذلك تزامنا مع إعلان محافظة الجيزة، قطع مياه الشرب عن 4 أحياء، الجمعة المقبلة، وذلك لمدة 6 ساعات.

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سيارات محملة بالمياه النقية للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ (125).

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

أماكن قطع المياه بالجيزة

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أماكن قطع المياه بالجيزة، وفقا لبيان صادر عن المحافظة:

- مناطق حي الوراق.

- حي شمال الجيزة.

- حي العجوزة.

- حي بولاق الدكرور.

ويستمر انقطاع المياه لمدة 6 ساعات؛ اعتبارا من 12 مساء الجمعة المقبلة، حتى السادسة من صباح السبت المقبل.

شركة مياه الجيزة

وأشار البيان إلى أن سبب إيقاف خدمة المياه عن محافظة الجيزة، يعود إلى إيقاف ضخ المياه عن خط مياه الشرب قطر 1200 مم بمحطة مياه الشرب بإمبابة، وذلك لتغيير محابس قطر (1200 مم - 600 مم)، وربط خط قطر 600 مم الجديد على الخط قطر 1200 مم بميدان الشجرة؛ لاستكمال أعمال غسيل الخط.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.