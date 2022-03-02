أحد العائدين من أوكرانيا: «صحينا على صوت الصواريخ فجر أول أيام الحرب»

قال محمد حاتم، أحد العائدين من أوكرانيا، إنه يدرس الصيدلة، وحاليا في الصف الرابع، مشيرا إلى أنه وقت بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، كان نائما، واستيقظ على أصوات الصواريخ، في الخامسة فجرا: «كنت نايم أنا وأصحابي، وصحينا على صوت صواريخ».

معظم المطارات العسكرية في أوكرانيا تعرضت للقصف

وأضاف «حاتم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه يقطن بإحدى المدن الجامعية، وبها 23 طالبا جميعهم من محافظة سوهاج، «المدينة اللي كنا فيها كان فيه قصف على المطار العسكري، ومعظم المطارات العسكرية في أوكرانيا كان فيها قصف، ومكنش ينفع نقعد».

الوصول إلى حدود رومانيا بمساعدة مصري مقيم في أوكرانيا

وأوضح أن أحد المصريين المقيمين في أوكرانيا ساعدهم في تأجير أتوبيس من أجل نقلهم إلى الحدود الرومانية، وكان وأصدقاؤه من أوائل الواصلين إلى الحدود الرومانية، «لكن الحدود البولندية مثلا كان فيها تكدس كبير، وكان فيه تكدس للاجئين الأوكران».

وأكد أن رحلته استغرقت 3 ساعات فقط، كما استغرق ساعتين لإنهاء إجراءات الدخول إلى رومانيا، «الشعب الروماني مكناش متوقعين منه المعاملة الكويسة من الأكل والشرب والسكن، وأنا مكنتش متوقع أن يكون فيه حاجة زي كده، واستقبلونا أحسن استقبال ورحبوا بينا كأن جنسيتي روماني مش مصري».