روسيا تعلن مقتل 498 وإصابة 1597 من قواتها في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، عن مقتل 498 وإصابة 1597 من القوات الروسية في أوكرانيا، في أول إحصاء رسمي لروسيا عن خسائرها البشرية منذ بدء العملية العسكرية فجر الخميس الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كل السكان الراغبين في مغادرة مدينتي ماريوبول وكييف، يمكنهم الخروج.

في السياق، أعلنت روسيا أنه جرى فتح ممر أمني للوفد الأوكراني لحضور المفاوضات مع الوفد الروسي.